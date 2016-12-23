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    Гончаренко: «К схеме я не привязываюсь»

    Новый главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о тактике, которой он будет придерживаться.

    «Все зависит от того, кто к нам придет. Свое видение надо подстроить под игроков, которые придут. У меня есть наметки под нынешний состав, но посмотрим, когда придет Витиньо. К схеме я не привязываюсь. Чем больше максимально сильных игроков на поле, тем лучше.

    Мое место в клубе такого ранга, как ЦСКА? Можно сколько угодно рассуждать об этом. Но говорить можно, только когда пройдешь определенный путь. У меня была практика в БАТЭ, когда от команды требовали не только побед, но и красивой игры. Думаю, то же самое будут требовать в ЦСКА.

    Не вижу проблем с авторитетом. Понятно, что какое-то время будет потрачено на то, чтобы футболисты оценили мои возможности. Но меня все хорошо знают, не думаю, что будут проблемы», – сказал Гончаренко.

    Напомним, Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2016 07:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2113

      prtcs 23 декабря 2016, 22:02

      Виктор бери свою команду. С этими помощниками резулитата не добьешся. Берешся за серьезное дело.

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 23 декабря 2016, 11:54

      Достигайте уровня Батэ, удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 23 декабря 2016, 11:36

      Есть уверенность что он даст результат и Цска сможет занять свое 5 итоговое место!!!это очень не плохо для коняшечек

      -2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > hodyrev 23 декабря 2016, 18:10

      коняшки то доскачут,а вот где будут бомжики?

      -1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 23 декабря 2016, 11:27

      Верим в Вас Виктор Михайлович!Так устали от бездарной работы Слуцкого,что вся надежда на Вас.Успехов!!!

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 декабря 2016, 10:44

      Совершенно верно, без знания, какие ингредиенты есть в наличии, невозможно придумать блюдо... Мы все в ожидании вкусной игры, Виктор Михайлович! Очень по ней соскучились!

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 декабря 2016, 09:41

      Удачи!!!

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      Рейтинг: +2467

      Аид666 23 декабря 2016, 09:22

      Удачной работы!

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