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    Джанаев: «В 2016 году «Ростов» поднял планку и вышел на новый уровень»

    Голкипер «Ростова» Сослан Джанаев выразил мнение, что в нынешнем календарном году его команда поднялась на новый уровень. По словам футболиста, главными событиями 2016 года для него стали участие в Лиге чемпионов и победа над «Баварией» (3:2).

    – Чем запомнился 2016 год?

    – Конечно же, выступлением в Лиге чемпионов и нашей победой на «Баварией». Это был хороший год. Мы заняли второе место, а ведь могли финишировать и первыми. Подняли планку, вышли на новый уровень.

    – Что вы можете пожелать болельщикам в наступающем году?

    – Крепкого здоровья. Это самое главное. Хочется сказать спасибо каждому за поддержку нашей команды. Вы были с нами в мороз, жару. Встречали нас в аэропорту даже после поражения от «Баварии» со счетом 0:5. Надеюсь, что следующий год станет для нас еще лучше. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Всего вам самого наилучшего!

    Источник: ФК «Ростов»

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    22.12.2016 22:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 23 декабря 2016, 10:07

      Ростову удачи в следующем году и много побед.

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 23 декабря 2016, 07:34

      Не останавливаться на достигнутом!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 декабря 2016, 02:01

      Лично Сослана и весь Ростов с наступающим!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1150

      MDAR 23 декабря 2016, 00:29

      Сослан умница, переборол свой косяк и стал хорошим вратарем. Заметьте не говорю "гипером", а вратарем. Красава. Я болельщик Спартака, но тебя поддерживаю. Играй да 50-и лет, удачи.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 декабря 2016, 23:09

      Удачи Ростову и в следующем году!
      Новых побед над "бавариями" и "спартаками"!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3927

      minaev23 > dyema 24 декабря 2016, 22:28

      Спасибо! Лично тебе не все болелы ЗЕНИТА уроды есть нормальные .Зениту удачи!!!

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 22 декабря 2016, 23:07

      Лучший год в истории команды

      4
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