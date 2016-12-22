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    «Барселона» включилась в борьбу за Витселя

    Каталонская «Барселона» постарается подписать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

    Как сообщает источник, каталонцев интересует подписание бельгийца следующим летом, когда истечет его контракт с петербургским клубом.

    Ранее считалось, что главным претендентом на Витселя является «Ювентус». В туринском клубе надеются, что уладить детали перехода удастся во время ближайшего трансферного окна.

    Источник: Calciomercato

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    22.12.2016 06:18
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 23 декабря 2016, 08:25

      Не удивлюсь,если весной появится новость" Отдадим в хорошие руки пуделя бельгийской породы.Не шкодит,не гадит,мебель и обувь не грызёт. Обращаться в Газпром,к папе Мюллеру""

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 22 декабря 2016, 17:24

      АААААААААААААААААААа какая нах барса че вы гоните.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 декабря 2016, 16:35

      Барса просто хочет взять его бесплатно,а потом перепродать или отдать в аренду...Всем ясно,что медлительный Витсель не впишется в стиль Барсы...Но бабки срубить можно...А вообще лучший вариант для Витселя-Китай...Там и дружище Халк будет рядом и здорово напрягаться не надо...

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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 декабря 2016, 16:31

      команд с баблом много,купить не кого,Витсель очень средней уровень,барсе он не нужен

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      Рейтинг: +1175

      Александр52 22 декабря 2016, 11:50

      Витсель - парень слабый, играет только поперёк поля и назад, он ничем себя не проявил ни в сборной Бельгии, ни в "Зените". Таких как он в нынешней Барсе пруд пруди, от своих сначала игрочишек избавиться пора.

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 22 декабря 2016, 10:55

      новость для поднятия цены

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      Рейтинг: +1059

      mig28 > Пиво без газа 22 декабря 2016, 11:34

      Думаю в Ювентусе понимают, что Барсе он не нужен)

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      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 декабря 2016, 10:01

      О боги!!! Ей та он зачем)

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      Рейтинг: +422

      TRELL 22 декабря 2016, 09:59

      Классного игрока в классную команду.

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      Рейтинг: +19

      Lucky man777 22 декабря 2016, 09:26

      что бы ценник поднять,распускают слухи)

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 декабря 2016, 09:14

      Барселоне то зачем он нужен. Похоже Витсель ещё на полгодика у нас задержится

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