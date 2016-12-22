«Барселона» включилась в борьбу за Витселя

Каталонская «Барселона» постарается подписать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.

Как сообщает источник, каталонцев интересует подписание бельгийца следующим летом, когда истечет его контракт с петербургским клубом.

Ранее считалось, что главным претендентом на Витселя является «Ювентус». В туринском клубе надеются, что уладить детали перехода удастся во время ближайшего трансферного окна.