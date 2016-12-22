«Барселона» включилась в борьбу за Витселя

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Каталонская «Барселона» постарается подписать полузащитника «Зенита» Акселя Витселя.
Как сообщает источник, каталонцев интересует подписание бельгийца следующим летом, когда истечет его контракт с петербургским клубом.
Ранее считалось, что главным претендентом на Витселя является «Ювентус». В туринском клубе надеются, что уладить детали перехода удастся во время ближайшего трансферного окна.