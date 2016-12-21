Агент Мельгарехо заявил, что футболист останется в «Спартаке»

Хуан Апплеярд, являющийся агентом полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, заявил, что футболист продолжит выступать за красно-белых. Напомним, ранее сообщалось, что вопрос о продолжении выступлений парагвайца за московский клуб остается открытым.

«Лоренцо останется в «Спартаке». Переговоров ни с кем мы не ведем. Он намерен проявить себя в клубе и завоевать с ним титул. В первый год в таком большом клубе, как «Спартак», Лоренцо, конечно, тяжело, но уверен, в следующем сезоне он покажет свои лучшие качества», – сказал представитель игрока.

В текущем сезоне на счету Мельгарехо 14 матчей и один гол.