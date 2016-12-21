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    Васин: «Разговоров о мотивации, когда выходишь за сборную, быть не может»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о своих выступлениях за сборную России, а также поделился мнением о работе с нынешним главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Напомним, свой первый матч в составе российской сборной 28-летний игрок провел в ноябре 2010 года.

    – Вы провели три матча за сборную, в дебютном вам противостоял Лукаку. Было ощущение, что он издевается?

    – Да один эпизод я проиграл. Но в целом ощущение – молодой утенок приехал из провинциальной команды. Вокруг – все звезды: Аршавин из «Арсенала», Павлюченко, Билялетдинов… Морально надо было подойти к игре по-другому: уверенности тогда не было. Если бы кто-то подсказывал, промывал мозги – «Неважно, сколько тебе лет, кто против тебя выходит», – помогло бы.

    Когда Слуцкий год назад вызывал на товарищеские матчи, чуть другая ситуация была. Свой, всех вроде как знал. Но с хорватами – холодный душ. Казалось, все нормально, и тут опа – бежишь лицом к своим воротам, и тебе забивают практически в пустые.

    – Как сборную тренирует Черчесов?

    – Много внимания мелочам уделяет. На тренировке стоит конус, ты должен в метре от него открыться, чтобы мяч в левую ногу пришел, а правой отдать.

    После Катара Черчесов очень эмоционален был, конечно. Проигрывать Катару – не то, к чему мы стремимся. Но разговоров о мотивации, когда выходишь за сборную, быть не может: на тебя смотрят страна, близкие, друзья. Просто в Катаре было очень жарко и душно, наелись быстро. Футбол нерациональный получился, сами себя загоняли. Физически просто в умате был. Надеюсь, в следующем году смогу показать что-то большее. Я долго этого ждал.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.12.2016 18:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4951

      polt 21 декабря 2016, 20:01

      Что-то в нашей сборной слова расходятся с делом.

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    • ...
      Рейтинг: -2

      ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 21 декабря 2016, 19:48

      Давай Вася

      0
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