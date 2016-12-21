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    Ринат Билялетдинов готов вернуться в «Локомотив»

    Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов готов вернуться в стан столичного «Локомотива», в тренерский штаб которого он уже входил ранее.

    «Информация о возвращении в «Локомотив» гуляет, но официальных разговоров пока не было. Не знаю, имеется ли какая-то почва под этими слухами. Официальных обращений ко мне от клуба не было, хотя отношения с некоторыми людьми поддерживаем.

    Есть ли желание вернуться в «Локомотив»? Желание всегда есть, но не всегда есть возможность», – сказал Билялетдинов.

    После 17 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Юрия Семина 23 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 11:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +26

      GK_61 21 декабря 2016, 19:54

      А я думал, его полностью устраивает быть экспертом...

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > GK_61 21 декабря 2016, 21:12

      его может и устраивает, но бабосы нужнее.. да и сынульку непутевого может опять приткнуть к корыту удастся..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 декабря 2016, 19:26

      В качестве кого?

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 21 декабря 2016, 12:09

      туда-сюда бегает

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      Рейтинг: +585

      tilvan > LokoGoGo 21 декабря 2016, 12:33

      есть на что-то надо

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > tilvan 23 декабря 2016, 10:43

      согласен) но не надо сына тягать за собой)

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