Евдокимов: «Если говорить, что цель – борьба за выживание, то тяжело приглашать игроков»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов рассказал о тактике своей команды, которая позволяет набирать очки, но нелюбима у болельщиков.

«Если бы у нас был очковый запас, уже была бы решена задача, можно было бы подумать о тактическом разнообразии. У нас пока всего две победы, но команда во всех играх имела шансы на хороший результат, только в одном матче проиграли с разницей в два мяча.

Мне кажется, это стереотип России, что играть от обороны – плохо. Слово «автобус» только у нас есть в России. Взгляните на английский чемпионат, на «МЮ», «Арсенал» или почти любую другую команду – если они ведут 1:0, то все их футболисты играют на своей половине поля, далеко за своим радиусом, но никто не называет это «автобусом».

«Лестер» стал чемпионом, играя под своей штрафной и изредка выбегая в атаки. Поэтому говорить, что у нас много команд играют от обороны, неправильно. От обороны играть легче, и для того, чтобы чаще играть в атаку, нужны качественные футболисты.

Если останемся в Премьер-лиге и будем говорить, что наша долгосрочная цель – постоянная борьба за выживание, то будет тяжело приглашать игроков. Цель должна быть, но не такая, что сидим на диване и говорим о желании стать чемпионами, не имея под этим никаких оснований. У нас будут основания, и меня в этом заверили.

Может быть, не на чемпионство, но на успешное выступление, и, как сказал наш президент, будем играть в еврокубках», – рассказал Евдокимов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 17 туров «Оренбург» находится на 14 строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету команды Евдокимова 12 очков.