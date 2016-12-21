«Вест Хэм» планирует арендовать двух нападающих «Манчестер Юнайтед»

«Вест Хэм» планирует усилить свой атакующий потенциал. Одним из вариантов является приглашение сразу двух молодых нападающих «Манчестер Юнайтед» – Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. Обоим может быть предложен переход на правах аренды. В Лондоне они смогут получить больше игровой практики.

В текущем сезоне Марсьяль провел в английской Премьер-лиге 10 матчей, семь из которых в основном составе. В них он смог забить один гол. На счету Рэшфорда 14 матчей (восемь из них в основном составе). Он отметился тремя забитыми мячами.