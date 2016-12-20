Алдонин о Слуцком: «Оказаться в таком клубе, как «Челси» – колоссальный опыт для любого специалиста»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном вхождении экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого в систему «Челси». По мнению Алдонина, подобный опыт пойдет на пользу специалисту, который в начале 2017 года не планирует заниматься тренерской деятельностью.

– Работа в аналитической группе «Челси»? А почему нет? Виллаш-Боаш тоже был аналитиком у Моуринью. Главная проблема для Слуцкого – языковой барьер. А если он будет разговаривать на английском, то вполне может стать главным тренером в каком-либо клубе за границей. Ему важно свободно общаться с футболистами и доступно объяснять свои мысли.

– Слуцкий как раз собирается улучшить английский в монастыре в Голландии, где уже учили язык Луи Ван Гал и Гус Хиддинк.

– Вполне возможно. Набраться опыта в нестандартной среде, выйти из зоны комфорта. Оказаться в таком клубе, как «Челси» – колоссальный опыт для любого специалиста. Работа в Англии – нестандартна для него. Это испытание для нашего специалиста. Конечно, если все получится. Но, однозначно, это не шаг назад.

– После такой работы видите Слуцкого тренером большого европейского клуба?

– Главное, где сам Леонид Викторович себя видит. На мой взгляд, он созрел для работы в Европе. Осталось только иностранный язык выучить.