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    Алдонин о Слуцком: «Оказаться в таком клубе, как «Челси» – колоссальный опыт для любого специалиста»

    Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал информацию о возможном вхождении экс-наставника армейцев Леонида Слуцкого в систему «Челси». По мнению Алдонина, подобный опыт пойдет на пользу специалисту, который в начале 2017 года не планирует заниматься тренерской деятельностью.

    – Работа в аналитической группе «Челси»? А почему нет? Виллаш-Боаш тоже был аналитиком у Моуринью. Главная проблема для Слуцкого – языковой барьер. А если он будет разговаривать на английском, то вполне может стать главным тренером в каком-либо клубе за границей. Ему важно свободно общаться с футболистами и доступно объяснять свои мысли.

    – Слуцкий как раз собирается улучшить английский в монастыре в Голландии, где уже учили язык Луи Ван Гал и Гус Хиддинк.

    – Вполне возможно. Набраться опыта в нестандартной среде, выйти из зоны комфорта. Оказаться в таком клубе, как «Челси» – колоссальный опыт для любого специалиста. Работа в Англии – нестандартна для него. Это испытание для нашего специалиста. Конечно, если все получится. Но, однозначно, это не шаг назад.

    – После такой работы видите Слуцкого тренером большого европейского клуба?

    – Главное, где сам Леонид Викторович себя видит. На мой взгляд, он созрел для работы в Европе. Осталось только иностранный язык выучить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2016 21:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 декабря 2016, 23:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так это для специалиста, а не для Слуцкого с Алдониным. Учите английский , бездари!

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      Рейтинг: +483

      headdevil 20 декабря 2016, 22:51

      Голландский монастырь, весело там видимо

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