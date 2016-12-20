Лунев не намерен сидеть в «Зените» на скамейке запасных

Голкипер «Уфы» Андрей Лунев подтвердил, что в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените», а также заявил, что планирует стать основным голкипером питерского клуба.

— Если гендиректор «Уфы» Шамиль Камилович Газизов говорит, что завтра у меня медобследование в «Зените», значит, так и есть. Однако я сейчас действительно приболел, нахожусь в Москве. Значит до меня какие-то новости еще долетят.

— Болезнь медосмотру не помеха?

— Это же еще не тренировки. Сборы у нас, например, начнутся только 10-го января. А медобследование на таком уровне, наверное, способно сделать погрешность на болезнь.

— Желание попробовать себя в «Зените» при вас?

— Разумеется. Такие вызовы — это одна из целей любого спортсмен. Пугает ли конкуренция с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым? Время покажет, проиграю ли я конкуренцию. Однако прихожу в клуб не на скамейку. Общался ли с кем-нибудь из представителей «Зенита» лично? Пока нет.

В текущем сезоне на счету Лунева десять матчей, в шести из которых вратарь не пропустил голов.