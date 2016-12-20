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Лунев не намерен сидеть в «Зените» на скамейке запасных

20 декабря 2016, 20:10
14

Голкипер «Уфы» Андрей Лунев подтвердил, что в ближайшее время пройдет медосмотр в «Зените», а также заявил, что планирует стать основным голкипером питерского клуба.

— Если гендиректор «Уфы» Шамиль Камилович Газизов говорит, что завтра у меня медобследование в «Зените», значит, так и есть. Однако я сейчас действительно приболел, нахожусь в Москве. Значит до меня какие-то новости еще долетят.

— Болезнь медосмотру не помеха?

— Это же еще не тренировки. Сборы у нас, например, начнутся только 10-го января. А медобследование на таком уровне, наверное, способно сделать погрешность на болезнь.

— Желание попробовать себя в «Зените» при вас?

— Разумеется. Такие вызовы — это одна из целей любого спортсмен. Пугает ли конкуренция с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым? Время покажет, проиграю ли я конкуренцию. Однако прихожу в клуб не на скамейку. Общался ли с кем-нибудь из представителей «Зенита» лично? Пока нет.

В текущем сезоне на счету Лунева десять матчей, в шести из которых вратарь не пропустил голов.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Уфа Лунев Андрей
Комментарии (14)
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Джек Харпер
1482256460
А придется... даже если Лодыгина спишут, думаю Кержаков будет первым)
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egrrr
1482259929
Конечно он не будет сидеть на скамейке запасных "Зенита", будет сидеть на скамейке запасных "Зенита-2"
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Фан666
1482261726
Странный трансфер. С игроком даже никто не пообщался, а на медосмотр уже едет. Как раба на верёвке зубки смотреть что ли
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polt
1482265643
Если придешь, ни куда не денешься - будешь сидеть на попе ровно. Бабло свое дело делает.
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KARAT777
1482265680
а придется...
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Zeff
1482265684
Трудно сказать, Зенит и Уфа в разный футбол играют. А пропустили одинаково. Может ещё побольше Лодыгина лажать будет.
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Александ1982
1482268322
Прощай Лодыгин)))
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Ral13
1482294319
Я думаю, у Лунёва есть шанс. Быть первым не только в клубе.Возможно на первое время отдадут в аренду.Покупка на перспективу.Мы (болелы Уфы) ещё будем гордиться, что его путь в большой футбол проходил через Уфу.Удачи ему. А нам конечно жаль, что он покидает Уфу, ведь с его помощью Уфа закрепилась в середине турнирной таблицы.
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