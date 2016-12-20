Боков считает, что у «Зенита» проблемы в обороне, а не с голкипером

Бывший футболист ЦСКА и «Зенита» Максим Боков прокомментировал возможный переход в клуб голкипера «Уфы» Андрея Лунева. По мнению Бокова, у питерской команды серьезные проблемы в обороне, а не во вратарской линии.

– Почему Лунев переходит в «Зенит»? Луческу не доверяет Лодыгину. Вот и все. Мы свидетели, как он жаловался на своих вратарей. Мне, конечно, тяжело судить, но я говорил, что у питерцев всегда были проблемы с обороной, а не с вратарем. Но «хозяин-барин». Еще один российский голкипер – большое подспорье всем остальным.

– Кто станет первым? Лунев, Кержаков или Лодыгин?

– Скажу так: все три вратаря одного уровня.

– Лунев приехал из «Уфы». Лодыгин – из Греции. У «Зенита» проблемы с вратарской школой?

– Тренеры вратарей сине-бело-голубых – Бирюков, Окрошидзе – отличные голкиперы. Еще я с ними играл. Думаю, «Зенит» и сейчас не страдает нехваткой игроков на эту позицию. Не знаю, что происходит. Это решение главного тренера

– По вашему мнению, Луческу не доверяет молодым зенитовцам? Может, лучше было вернуть Бабурина в основную команду?

– Да, думаю, это было бы выходом из ситуации. Это мое мнение. Но, думаю, и многих других специалистов.

– Этой зимой еще один российский вратарь переехал в большой город. Александр Селихов. С чем это связано?

– Искусственно нагнетают обстановку во вратарской среде. Давайте посмотрим правде в глаза. Очень много разговоров, кто же заменит Акинфеева в сборной. Они делят шкуру еще неубитого не медведя! Поэтому на первые роли и выходят молодые вратари. Каждый клуб стремится заполучить такого. Как будто мода пошла.

– А ЦСКА последует этой моде?

– А зачем? У армейцев есть вратарь номер один и очень хорошие молодые вратари: Илья Помазун, Павел Овчинников. Об этом даже речи быть не может.