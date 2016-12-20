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    Ласина Траоре близок к переходу в «Малагу»

    Дмитрий Селюк, являющийся агентом нападающего ЦСКА Ласина Траоре, заявил, что форвард в ближайшее время может перейти в «Малагу». Напомним, права на футболиста принадлежат «Монако».

    «Что будет в дальнейшем с Траоре я не знаю. Как я говорил ранее, его судьба зависит от того, как сойдутся пазлы многих заинтересованных людей. Со своей стороны я договорился с «Малагой». Испанский клуб готов подписать Траоре хоть сегодня, они прислали официальное предложение в «Монако». Более того, они закрывают платеж и обязательства ЦСКА перед «Монако». Все согласны – ЦСКА, Траоре, «Малага» и я. Единственная сторона, которая тормозит этот процесс, «Монако».

    Что не устраивает «Монако»? Не знаю, не ко мне вопрос. С точки зрения финансов все даже лучше, чем при контракте с ЦСКА. Что значит Траоре покинет ЦСКА в любом случае? «Монако» как раз говорит, что не покидает. Все готовы, чтобы Ласина перешел из ЦСКА в «Малагу», а «Монако» говорит – нет. У нас есть контракт с армейцами до конца года и все, хоть трава не расти», – сказал Селюк.

    Источник: Спорт FM

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    20.12.2016 19:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 21 декабря 2016, 04:21

      счастливого пути

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 декабря 2016, 21:48

      Нет уж пусть остаётся !)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +129

      cska59 20 декабря 2016, 21:08

      Заберите кто-нибудь уже Траоре,только побыстрее.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 декабря 2016, 20:08

      Я бы сказал так: "Саженец африканского дерева близок к тому, чтобы оказаться посаженным в плодородной почве Андалусии...")

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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 декабря 2016, 19:37

      Может быть он и Малаге не нужен? А Селюк небылицы рассказывает

      0
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      Рейтинг: +25044

      bset 20 декабря 2016, 19:33

      Да свали ты уже

      1
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