Агент: «У Лунева и «Зенита» есть договоренность о контракте»

Агент Павел Андреев, представляющий интересы голкипера «Уфы» Андрея Лунева, подтвердил, что футболист завтра пройдет медосмотр в «Зените», а также отказался комментировать сумму трансфера стража ворот.
– Завтра Андрей проходит медосмотр в «Зените».
– В Петербурге?
– Да.
– Правда ли, что сумма трансфера составляет 4 миллиона евро?
– Не могу ничего сказать, это клуб с клубом решают.
– Но Лунев обошелся дороже, чем Селихов – «Спартаку»?
– Не могу комментировать. Захотят клубы – могут озвучить.
– Договоренность о личном контракте есть?
– Да, есть. Но надо пройти медосмотр, а дальше уже будет понятно.
– Как прокомментируете трансфер с игровой точки зрения?
– Для Андрея это шанс закрепиться в ведущем клубе России. Вызов. Будем надеяться, что все будет хорошо.