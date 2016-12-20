Агент: «У Лунева и «Зенита» есть договоренность о контракте»

Агент Павел Андреев, представляющий интересы голкипера «Уфы» Андрея Лунева, подтвердил, что футболист завтра пройдет медосмотр в «Зените», а также отказался комментировать сумму трансфера стража ворот.

– Завтра Андрей проходит медосмотр в «Зените».

– В Петербурге?

– Да.

– Правда ли, что сумма трансфера составляет 4 миллиона евро?

– Не могу ничего сказать, это клуб с клубом решают.

– Но Лунев обошелся дороже, чем Селихов – «Спартаку»?

– Не могу комментировать. Захотят клубы – могут озвучить.

– Договоренность о личном контракте есть?

– Да, есть. Но надо пройти медосмотр, а дальше уже будет понятно.

– Как прокомментируете трансфер с игровой точки зрения?

– Для Андрея это шанс закрепиться в ведущем клубе России. Вызов. Будем надеяться, что все будет хорошо.