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    Газзаев верит в чемпионство «Спартака»

    Бывший главный тренер ЦСКА​ Валерий Газзаев оценил шансы московского «Спартака» на чемпионский титул в этом сезоне.

    – Завершен первый круг РФПЛ. Как вы можете прокомментировать расклад сил в турнирной таблице?

    – На сегодня все закономерно. «Спартак» по праву идет на первом месте – команда показывает уверенный и достаточно зрелищный футбол. Конкуренцию красно-белым навязывают «Зенит» и ЦСКА. Думаю, именно эти три команды в итоге и разделят призовые места. Но не стоит забывать и о «Ростове», «Краснодаре» и хорошо проявившем себя грозненском «Тереке» – эти клубы также не нужно списывать со счетов, они определенно доставят немало проблем тройке лидеров.

    – «Спартак» может стать чемпионом в нынешнем сезоне?

    – Почему нет? Нынешнее первенство очень плотное, команды идут «ноздря в ноздрю», много неожиданных результатов. Тот же самый «Спартак», лидер первенства, неожиданно c разгромным счетом уступил борющимся за выживание «Крыльям Советов» (0:4). Плотность команд в таблице стала намного больше, чемпионат стал более ровным. Конкуренция повысилась, и это не может не радовать.

    Источник: Известия

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    20.12.2016 07:49
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +82

      nikovitek 20 декабря 2016, 12:59

      Валера верит!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 20 декабря 2016, 11:31

      газзаев не хочет сказать что спартаку нужен российский специалист?))))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 20 декабря 2016, 11:02

      фига се

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25044

      bset 20 декабря 2016, 10:43

      У нас как английская премьер-лига. Только там все одинаково хороши, а у нас все одинаково плохи

      6
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > bset 20 декабря 2016, 11:29

      )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 декабря 2016, 10:33

      Что-то название и содержание как не редко не соответствуют. Тогда бы уже через запятую или, а также Зенита и ЦСКА, если он эту тройку выделил. И ответы общие фразы.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > alexis02lion 20 декабря 2016, 11:30

      Он то всё понятно написал, что не скажешь о твоём посте!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > filosof sparty 20 декабря 2016, 13:40

      Верить это значит утверждать или надеяться. "Почему нет?". Нейтрально. Так как может сможет, а может нет. Собственно на вопрос вылетит ли Динамо в том сезоне ответы были бы аналогичные - а почему нет? И свершилось, хотя большинство верили, что не вылетят.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > alexis02lion 20 декабря 2016, 18:00

      Совсем другое дело)

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 декабря 2016, 09:23

      ЦСКА - ЧЕМПИОН на веки ... )))

      -3
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      Рейтинг: +765

      alex1004 20 декабря 2016, 08:50

      Все нынешние результаты промежуточные и про них через пару лет ни кто не вспомнит. Ждем окончания сезона, а уже затем делаем выводы.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 декабря 2016, 08:05

      верно говорит.......я тоже так думаю....

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 декабря 2016, 07:53

      Устами Газаева на этот раз звучит ИСТИНА.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Диктор 20 декабря 2016, 07:59

      Истина, потому, что похвалил Спартак.

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