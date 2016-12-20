Кириченко: «Спарта» – тяжелый соперник для российских клубов»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о настрое футболистов команды на матч 1/16 финала Лиги Европы против пражской «Спарты».

«Сейчас ребята видят, что со всеми соперниками можно играть. При 100% самоотдаче и дисциплине на поле наша команда всегда это доказывает.

Конечно, мы слабее «Атлетико» и «Баварии», но, тем не менее, считаю с ними мы сыграли достойно, а «Баварию» даже обыграли. Даже когда случаются поражения, сложно винить игроков, когда ты видишь, что они отдали все силы.

Мы будем готовиться, думаю, что тренерский штаб очень хорошо проанализирует сильные и слабые стороны «Спарты». Надеюсь, что подойдем к ней во всеоружии. Команда очень неприятная, для российских клубов тяжелый соперник», — отметил Кириченко.