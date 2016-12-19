Срна может оказаться в «Манчестер Сити»

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна может перебраться на «Этихад Стэдиум». Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола давно следит за хорватским защитником и в ближайшее время намерен предложить ему сотрудничество.

34-летний Срна проводит свой 14-й сезон в донецком клубе, куда перешел из «Хайдука» в 2003 году. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.

Помимо английского клуба, интерес к капитану «Шахтера» также проявляет «Барселона».