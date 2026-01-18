«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился ощущениями от ультрамарафона в Оймяконе.

– Все в порядке со здоровьем после 50 км?

– Уже после финиша общался с журналистами, буквально за 10 минут у меня замерзли ноги. Носок так примерз к кроссовке, что понадобилась помощь, чтобы снять его – внутри был лед. И я обморозил большой палец на левой ноге. Тот самый палец, который травмировал, еще когда играл в футбол – кто‑то мне заехал железными шипами и повредил сустав. Когда снял носок, палец был синим. Даже испугался, как бы ампутировать не пришлось. Меня тут же отвезли в больницу, сделали капельницу, обезболивающий укол. К счастью, все обошлось, осталась только боль.

– А как родные восприняли вашу поездку?

– Мама не в курсе, не стал ей говорить, что я там бегаю в такую температуру. Она только знает, что я поехал в Якутию по футбольным делам. Кстати, мы и в футбол сыграли накануне забега. А жена уже свыклась с моим увлечением, понимает, что перечить мне в этих делах бесполезно, поддерживает меня морально (улыбается), – сказал Смертин.