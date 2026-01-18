Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии

«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии

18 января, 16:53
7

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин поделился ощущениями от ультрамарафона в Оймяконе.

– Все в порядке со здоровьем после 50 км?

– Уже после финиша общался с журналистами, буквально за 10 минут у меня замерзли ноги. Носок так примерз к кроссовке, что понадобилась помощь, чтобы снять его – внутри был лед. И я обморозил большой палец на левой ноге. Тот самый палец, который травмировал, еще когда играл в футбол – кто‑то мне заехал железными шипами и повредил сустав. Когда снял носок, палец был синим. Даже испугался, как бы ампутировать не пришлось. Меня тут же отвезли в больницу, сделали капельницу, обезболивающий укол. К счастью, все обошлось, осталась только боль.

– А как родные восприняли вашу поездку?

– Мама не в курсе, не стал ей говорить, что я там бегаю в такую температуру. Она только знает, что я поехал в Якутию по футбольным делам. Кстати, мы и в футбол сыграли накануне забега. А жена уже свыклась с моим увлечением, понимает, что перечить мне в этих делах бесполезно, поддерживает меня морально (улыбается), – сказал Смертин.

  • Смертин пробежал 50-километровую дистанцию в -42 градуса.
  • В 2025 году Смертин финишировал в ультрамарафоне в Сахаре.
  • Далее в планах – суточный марафон 1 мая.

Еще по теме:
51-летний экс-игрок сборной России завершил 24-часовой забег 2
Экс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале 1
Смертин ходил на свидания с будущей женой с револьвером 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768744621
Да на хер оно нужно)) Жесть полнейшая, а другие участники все в порядке? Есть инфа у кого нибудь?
Ответить
DMитрий
1768748156
Зачёт!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Толян
1768749033
Круто! Но надо было сразу в тепло!
Ответить
Mirak92
1768751955
восхищаюсь Лехой. Не балаболит как Мостовой всякий. А просто в удовольствие продолжает заниматься спортом, хоть и экстремальным. я в мороз 1 км прохожу и в шоке)
Ответить
NewLife
1768752613
Только восхищение и уважение. Один мой знакомый бегает горные марафоны на Кипре. Говорит, что это жесть, но то, что сделал Алексей еще круче.
Ответить
zigbert
1768753711
Алексею респект! Но ради чего стоит так рисковать своим здоровьем?
Ответить
Главные новости
Спасение «Зенита», потеря ЦСКА, нападение на топ-судью РПЛ и другие новости
00:51
1
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
5
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
2
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
4
Примера. «Реал» крупно победил в дерби (4:1), у Мбаппе 2+1
Вчера, 23:59
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
4
Все новости
Все новости
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
2
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
1
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
27
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
1
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
4
Ахметзянов: «Тренеры «Динамо» вели себя колхозно»
Вчера, 21:59
5
Рабинер прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 21:43
ФотоИгрок ЦСКА получил красную карточку и толкнул судью
Вчера, 21:19
17
Новая информация о Марсьяле в ЦСКА
Вчера, 21:10
3
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
Вчера, 20:52
6
РПЛ. «Динамо» с трудом победило «Оренбург» на «РЖД Арене» (1:0) и поднялось на 2-е место
Вчера, 20:29
5
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:27
Тренер «Зенита» заявил, что в пользу команды не поставили «очевидный пенальти»
Вчера, 20:23
6
Игрок «Зенита» пожаловался на судейство после победы над «Локо»
Вчера, 20:16
1
Карседо попросит отпустить фанатов «Спартака» пораньше с работы
Вчера, 19:58
12
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
Вчера, 19:55
1
ФотоКукуян грубо нарушил протокол ВАР
Вчера, 19:48
19
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Рубин»: 12 сентября 2026
Вчера, 19:33
2
ФотоЦСКА увековечил память Перхуна
Вчера, 19:29
Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Локомотивом»
Вчера, 19:10
5
Реакция Галактионова на поражение «Локомотива» от «Зенита»
Вчера, 18:59
2
Мостовой прокомментировал свое участие в матче с «Зенитом»
Вчера, 18:46
«Матч ТВ» призвали удалить Черданцева
Вчера, 18:27
40
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 18:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+