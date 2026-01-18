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  • Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»

Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»

18 января, 16:27
1

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о получении Артемом Дзюбой капитанской повязки в «Акроне».

«Дзюба для «Акрона» – звезда и человек, который приносит результат. Он столько забил и сделал передач! По большому счету, капитанская повязка – это уважение. Дзюба – один из лучших футболистов страны за последние 10-15 лет.

Кому‑то может не нравиться, как Артем выступает в прессе или где‑то еще, но это не имеет отношение к тому, вожак он или нет. Вожак должен быть капитаном, а он однозначно вожак», – сказал Ловчев.

  • Дзюба получил капитанскую повязку вместо Константина Савичева, ушедшего в «Торпедо».
  • 37-летний форвард выступает за «Акрон» с сентября 2024 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Ловчев Евгений
Комментарии (1)
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...уефан
1768749799
...Хоть, был по-жизни мудаком, В Акрон был принят вожаком...
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