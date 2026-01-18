Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о получении Артемом Дзюбой капитанской повязки в «Акроне».

«Дзюба для «Акрона» – звезда и человек, который приносит результат. Он столько забил и сделал передач! По большому счету, капитанская повязка – это уважение. Дзюба – один из лучших футболистов страны за последние 10-15 лет.

Кому‑то может не нравиться, как Артем выступает в прессе или где‑то еще, но это не имеет отношение к тому, вожак он или нет. Вожак должен быть капитаном, а он однозначно вожак», – сказал Ловчев.