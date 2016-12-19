Бабаев: «Панченко? ЦСКА сообщит, когда будет официальная информация»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не стал комментировать информацию о возвращении из аренды в «Динамо» нападающего Кирилла Панченко.

«Когда будет официальная информация, мы сообщим. Сейчас нечего комментировать», – сказал Бабаев.

При этом в стане бело-голубых заявили, что армейский клуб не обращался по поводу 27-летнего футболиста.

«ЦСКА не обращался по поводу Панченко, мы заинтересованы в том, чтобы он остался у нас», – сообщил источник в «Динамо».

В текущем розыгрыше ФНЛ на счету Панченко 15 голов в 21-й встрече.