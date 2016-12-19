Маротта: «Ювентус» работает по трансферу Витселя»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что туринский клуб ведет переговоры с «Зенитом» относительно покупки хавбека Акселя Витселя. Ранее появилась информация, что «бьянконери» и сине-бело-голубые уже согласовали переход 27-летнего игрока за 6 миллионов евро без учета различных бонусов. Действующее соглашение бельгийца заканчивается следующим летом.

«Не буду лукавить, в этом направлении действительно ведется работа. Мы имеем отличный шанс заполучить Витселя, его соглашение с «Зенитом» истекает в 2017 году. Мы контактировали с петербургским клубом, так как хотим заключить договор с игроком как можно скорее, и до настоящего времени поддерживаем связь», – сказал Маротта.