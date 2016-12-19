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    «Спартак» хотел заполучить за Попова 10 миллионов

    Полузащитник «Спартака» и сборной Болгарии Ивелин Попов прошедшим летом мог оказаться в итальянском чемпионате.

    «Да, мной на самом деле интересовались в Италии. «Спартаку» был направлен официальный запрос. Но клуб установил достаточно высокую цену – свыше 10 миллионов евро. По этой причине сделка и не состоялась, но я не жалею», – приводит слова Попова болгарское издание Novsport.

    Известно, что в услугах Попова была заинтересована «Сампдория». Сейчас в его услугах проявляет интерес турецкий «Трабзонспор».

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2016 08:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +191

      bafor 19 декабря 2016, 12:34

      Попов нужен Спартаку. Зачем его за копейки продавать.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 декабря 2016, 10:21

      10? Федун прояви хоть немного здравомыслия!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 19 декабря 2016, 09:30

      Дороговато конечно!

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 19 декабря 2016, 09:10

      10 млн. - это круто. Витселя дешевле можно купить.

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz > КЭТиК 19 декабря 2016, 10:49

      За пол года до истечения контракта так почти кого угодно купить можно))

      -2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 19 декабря 2016, 08:52

      Интересовалась Сампдория, сейчас Трабзонспор, потом Дукла,))) Сначало давали 6мл, сейчас 4, потом уйдет бесплатно. Вот он весь Федун бизнесмен,))))

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