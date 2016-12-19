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    В «Уфе» считают уход Гончаренко в ЦСКА прогрессом

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности перехода главного тренера команды Виктора Гончаренко в ЦСКА.

    «В его контракте с «Уфой» был пункт об уходе в ЦСКА без компенсации. Скажу больше. Даже если этой опции не существовало бы, мы все равно отпустили бы Виктора Михайловича в московский клуб, поступи от армейцев такое предложение. Переход в команду топового уровня – прогресс для тренера.

    Компенсация? В таком случае пришлось бы вести переговоры с ЦСКА по сумме неустойки.

    Мы не рассчитывали, что сотрудничество прервется спустя полгода. Но раз есть договоренности, необходимо их соблюдать», – рассказал Газизов.

    Напомним, Гончаренко сменил в ЦСКА Леонида Слуцкого, который покинул армейский клуб после семи лет сотрудничества.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2016 06:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 19 декабря 2016, 07:52

      Просто Гинер предполагал такое развитие событий(уход Слуцкого). Вот и подстраховался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 19 декабря 2016, 07:39

      без шума по человечески

      1
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