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    Перед переходом в ЦСКА Траоре провалил тест по физической подготовке

    Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий на правах аренды в ЦСКА, перед переходом в московский клуб провалил тест по физической подготовке. По информации «Бомбардира», ивуарийский форвард успешно прошел медицинский осмотр, однако имел плохие показатели физической формы. При этом результаты теста пришли уже после подписания контракта, поэтому армейцы не смогли разорвать договор.

    Напомним, ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Траоре покинет ЦСКА и перейдет в один из европейских клубов. Возможным местом продолжения карьеры футболиста называется «Малага».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2016 22:49
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +364

      neofizer 19 декабря 2016, 16:10

      вполсиловой игрок..

      0
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 19 декабря 2016, 05:27

      а кто заставлял тогда его постоянно в основу ставить? тоже в контракте прописано?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 декабря 2016, 02:53

      Теперь понятно, почему он на поле работал только по тайму в двух матчах Лиги Чемпионов... А во всех остальных матчах бездельничал и ждал паса-конфетку... Но зачем было его долго и упорно выпускать в основе, а Чалова держать на скамейке запасных? Пусть Федя молод и без опыта, но работает он на поле всегда активно и с полной отдачей... Или все уже забыли, как начинал свою карьеру Роналду в том же "Спортинге"? И как "Ливерпуль" не стал заключать с ним контракт, посчитав его "сырым"!!! И если бы не Алекс Фергюсон, увидевший в молодом парне потенциал, то и карьера у Криштиану могла бы сложиться иначе... А могла и вовсе не сложиться с его характером... Сколько было по миру "восходящих звёзд", которые так и не зажглись!!!

      1
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko 19 декабря 2016, 01:10

      И что? Можно подумать перед началом сезона у кого-то данные лучше. Не понимаю смысл данной информации.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 декабря 2016, 00:57

      а зачем об этом говорить перед уходом из ЦСКА?

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 19 декабря 2016, 00:10

      Не с проста же он по полю пешком ходит

      0
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      Рейтинг: +2304

      Бриг 18 декабря 2016, 23:33

      Ну, лоханулись. Но зачем в состав-то ставить?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 18 декабря 2016, 23:27

      От кого убежать пытался?)

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 18 декабря 2016, 22:54

      Как у нас говорят:Скатертью дорожка....

      2
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