Полузащитник «Сток Сити» Аллен похвалил «Лестер» за характер

Полузащитник «Сток Сити» Джо Аллен подвел итоги матча 17-го тура АПЛ против «Лестера» (2:2). Хавбек отметил характер соперника, который сумел вдесятером сумел отыграться.

«Чертовски обидно. Мы были полностью уверены, что контролируем игру. Конечно же, мы потеряли два очка. Просто потеряли самообладание. Играть в большинстве и вести 2:0, но потерять очки – это неправильно. Пропустить один гол – ладно, бывает, но два – это очень плохо. Конечно, «Лестер» заслужил похвалу за характер, но мы позволили им вернуться в игру», – сказал футболист.