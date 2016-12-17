Агент подтвердил интерес «Зенита» к Маркову

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Тосно» Евгения Маркова, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны «Зенита». Напомним, ранее сообщалось, что футболиста также готов приобрести ЦСКА.

– Вы говорили об интересе ЦСКА и европейских клубов, а накануне появилась информация и о «Зените», который отказался от Евгения год назад.

– «Зенит» не отказался от Евгения, «Зенит» дал возможность Жене развиваться в другой среде. «Зенит-2» – молодежный проект, а «Тосно» – взрослая команда, которая ставит задачи. Женя очень благодарен «Зениту», что при предложении от «Тосно», он не стал вставлять палки в колеса. Ничего удивительного в интересе со стороны клубов нет, ведь Женя доказал, что он квалифицированный футболист, и ему есть куда расти. Поэтому «Зенит» и проявляет интерес к нему.

– Какой приоритет у Евгения: «Зенит», ЦСКА, «Тосно» или Европа?

– Самый главный приоритет – развиваться, как футболисту. Где он это будет делать, в ЦСКА, «Зените» или «Тосно», не так важно. Он хочет прогрессировать, чтобы в будущем дорасти до самого высокого уровня. Когда он вернется из отпуска, мы сядем и все с ним обсудим. Но без согласования с «Тосно» никаких движений с нашей стороны не будет.