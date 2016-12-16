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    Воспитанник «Зенита» Марков заинтересовал ЦСКА

    Нападающий «Тосно» Евгений Марков попал в сферу интересов ЦСКА. Об этом сообщил агент 22-летнего россиянина Андрей Талаев.

    «Не только ЦСКА, но и другие команды, в том числе и из Европы, проявляют интерес к Маркову. Армейцы вначале хотят просмотреть игрока, а затем уже решат, будут ли они выкупать контракт или же предложат аренду до конца сезона. Но пока у нападающего действующий контракт с «Тосно», и рано о чем либо говорить. Окончательное решение примем на следующей неделе», – заявил агент.

    В нынешнем сезоне ФНЛ Марков провел 14 матчей, в которых забил восемь голов.

    Источник: ТАСС

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    16.12.2016 15:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 16 декабря 2016, 18:48

      Не плохой нападающий!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 16 декабря 2016, 17:42

      Ну раз у бомжей такая политика, покупать негров и кидать своих воспитанников, то да. Надо переходить куда то.

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 декабря 2016, 16:26

      Да не отдадут. Понятно что Тосно и Динамо явно выходят в премьер лигу напрямую, но это пока. Почти целый круг впереди, так что своего лидера Парфёнов отдавать не будет, тем более в ЦСКА человек со спартаковским прошлым. Они сами то понимают из какой команды хотят забрать игрока.

      0
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 16 декабря 2016, 16:06

      ого

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 декабря 2016, 15:55

      Ну и нафига, когда в том же ФНЛ есть Панченко, а на замене есть перспективный Чалов. На перспективу, то конечно можно, всегда рад молодым нашим в заявке команды, но сейчас нужно конкретное усиление в основу. Нужен в первую очередь техничный игрок, деревянных и высоких нам уже хватило.

      1
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr 16 декабря 2016, 15:33

      Марков провел 14 матчей, в которых забил восемь голов - очень хороший результат!

      0
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      Рейтинг: +3022

      Dgad > ilichkadr 16 декабря 2016, 15:34

      Тем более для ФНЛ

      0
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