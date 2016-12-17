Абрамов заявил, что Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в пять раз меньше, чем Слуцкий

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о приходе Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА, а также высказался относительно непростого финансового положения московского клуба. Напомним, белорусский специалист сменил в данной должности Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул команду.

– ЦСКА, судя по всему, на ближайшие сезоны выпадает из чемпионской гонки и начинает перестраивать команду?

– Пришел Виктор Гончаренко, дали ему контракт 350 тысяч евро, это в пять раз меньше, чем зарабатывал Леонид Слуцкий. Спонсоры особо в клуб не идут, потому что задолженности у владельца клуба колоссальные, финансовые трудности огромные. Хоть и построили стадион. Мне нравится, что армейцы пытаются своими силами выбраться из финансового кризиса. Тяжело будет ввязаться в чемпионскую гонку своими силами. Но можно, у нас есть прецедент – «Ростов», который в предбанкротном состоянии стал бы чемпионом, не спаси Игорь Акинфеев ЦСКА в майском матче с «Рубином» (1:0). Москвичи, если бы не выиграли золото в прошлом сезоне, сейчас бы уже обанкротились. Однако, скорее всего, «Ростов» – исключение, которое подтверждает правило. ЦСКА попробует сделать что-то подобное.

– Получится?

– Я сомневаюсь, но дело благородное. Евгений Гинер – человек, который умеет выплывать из очень тяжелых ситуаций, очень ему симпатизирую.