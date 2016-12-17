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  • Абрамов заявил, что Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в пять раз меньше, чем Слуцкий

Абрамов заявил, что Гончаренко зарабатывает в ЦСКА в пять раз меньше, чем Слуцкий

17 декабря 2016, 17:00
10

Футбольный агент Владимир Абрамов поделился мнением о приходе Виктора Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА, а также высказался относительно непростого финансового положения московского клуба. Напомним, белорусский специалист сменил в данной должности Леонида Слуцкого, который по собственному желанию покинул команду.

– ЦСКА, судя по всему, на ближайшие сезоны выпадает из чемпионской гонки и начинает перестраивать команду?

– Пришел Виктор Гончаренко, дали ему контракт 350 тысяч евро, это в пять раз меньше, чем зарабатывал Леонид Слуцкий. Спонсоры особо в клуб не идут, потому что задолженности у владельца клуба колоссальные, финансовые трудности огромные. Хоть и построили стадион. Мне нравится, что армейцы пытаются своими силами выбраться из финансового кризиса. Тяжело будет ввязаться в чемпионскую гонку своими силами. Но можно, у нас есть прецедент – «Ростов», который в предбанкротном состоянии стал бы чемпионом, не спаси Игорь Акинфеев ЦСКА в майском матче с «Рубином» (1:0). Москвичи, если бы не выиграли золото в прошлом сезоне, сейчас бы уже обанкротились. Однако, скорее всего, «Ростов» – исключение, которое подтверждает правило. ЦСКА попробует сделать что-то подобное.

– Получится?

– Я сомневаюсь, но дело благородное. Евгений Гинер – человек, который умеет выплывать из очень тяжелых ситуаций, очень ему симпатизирую.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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tier.tnd
1481983912
Само собой з/п меньше будет, кто такой Слуцкий, а кто Гончаренко
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опус 2
1481984301
Агенты у нас не своим делом занимаются !
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Parham
1481984334
Маловато!!!!
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Супермачо
1481985004
Ещё один знаток объявился. Всё знает и про "Спартак" и про ЦСКА. П...ит сидит здесь. Шёл бы свои бревна по клубам впаривать.
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multiscan
1481986301
Только приступил и уже зарабатывает меньше Слуцкого? В ЦСКА, что - поминутная оплата?
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Joko21
1481986597
при всем уважении к Гончаренко, но он же еще ни чего не добился на нашей внутренней арене в сравнении с тем же Слуцким. По этой причине и з/п пока соответствующая. И плюс ко всему тяжелое финансовое положение
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VITPO
1481988346
Все нормально будет,не каждый же год выигрывать.
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Gullit 76
1481988749
Ростов не стал чемпионом потому что Мордовии проиграл,рубин это уже время для мечты.Посмотрим,по мне - третье место.
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neofizer
1482067467
получится.
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NEMETSRUS
1482083138
в 5 раз меньше чем слуцкий и в пять раз больше чем в уфе и овцы целы и волк сытый !!!!:-)
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