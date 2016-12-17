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    Абрамов: «В «Спартаке» главный тренер ничего не решает, он даже не знает, кто отвечает за трансферы»

    Известный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не влияет на трансферную политику клуба. По его словам, не должно вызывать удивления, если красно-белые делают приобретение, не посоветовавшись с наставником.

    – «Спартак» практичен, тем более, что статус главного тренера очень неустойчив. Например, в «Зените» при покупке игроков к мнению главного тренера очень прислушиваются. Ведь именно перед тренером стоит задача выиграть чемпионат. В «Спартаке» ситуация иная, главный тренер ничего не решает, он сам не может понять, кто определяет трансферную политику клуба. Ему сказали: «Ты занимайся своим делом», вот он и старается, чтобы команда была на плаву. Поэтому нет ничего удивительного, когда берут игрока, а Массимо Каррера говорит, что с ним даже не посоветовались.

    – Так красно-белые приобрели Александра Селихова.

    – Тренера в «Спартак» ведь тоже взяли случайно. Был вторым, стал первым. Без опыта, без всего. Вдруг команда стала хорошо играть. Однако это скорее фарт, бывает такое, что команде попросту везет. Но ведь фортуна может повернуться в обратную сторону. «Спартак» Леонида Федуна – особый вид взаимоотношений. И очень много тренеров и футболистов прошло, и трансферы не всегда успешные проводятся. Рассуждать на тему «Спартака» очень сложно.

    – Если сейчас «Спартак» продаст Ивелина Попова – игрока основной обоймы – в турецкий клуб, то можно сказать, что практичность и желание подзаработать превалируют над мечтами о чемпионстве?

    – Безусловно, «Спартак» очень хочет стать чемпионом! Великий клуб, который столько лет ничего не выигрывает – это очень обидно. Они построили стадион, у них есть армия болельщиков, чем не может похвастаться ни один другой российский клуб. Другое дело, что они очень прагматичные и не могут тратить много денег. Это в традиции владельцев клуба, хотя «Лукойл» сейчас в очень хорошем финансовом положении находится. Однако продолжается традиция наступания на грабли, любят руководители красно-белых это дело. Даже когда хотели брать тренером Курбана Бердыева, столько дум думали, будто боялись лопухнуться. Руководители клуба – люди не просто практичные, а суперпрактично осторожные.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    17.12.2016 16:14
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 18 декабря 2016, 12:25

      Абрамчик фуфломитина съел

      0
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 18 декабря 2016, 11:41

      абрамов,наверное,с Федуном бухает-всё знает досконально...Селихова взяли т.к.Песьяков стабильной игры никогда не показывал,Попов тоже не заиграл толком-продать,пока есть спрос ...

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 декабря 2016, 06:45

      Таких "известных агентов" везде полно, как заразы на шелудивом псе.

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 17 декабря 2016, 22:03

      Самое главное что Абрамчик все знает!

      0
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      Рейтинг: +35

      Симбир 17 декабря 2016, 20:51

      " Тренера в «Спартак» ведь тоже взяли случайно. Был вторым, стал первым. Без опыта, без всего..." Многолетняя работа в Юве и сборной Италии рядом с Конте ( 11 побед подряд! в АПЛ с Челси ) и лидерство Спартака с 5-ти очковым отрывом - ответ на очередную чушь абхрамчика.

      5
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      Рейтинг: +32

      ганга 17 декабря 2016, 18:23

      ты абрамчик не пизди много умник нащелся иди в жо..у

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 17 декабря 2016, 18:19

      А информация о новом помощнике отвечающем за трансферы, это утка?

      1
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      Рейтинг: +26

      DjZinc 17 декабря 2016, 18:19

      что-то не нравится мне этот Гусь

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 декабря 2016, 17:49

      "Вдруг команда стала хорошо играть. Однако это скорее фарт, бывает такое, что команде попросту везет".

      В.Абрамов



      Вдруг мне стало просто интересно... Этот "умник" видел хоть один матч "Спартака" под руководством Карреры? И как может сказочное везение продолжаться практически половину первенства? :-))))

      6
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      Рейтинг: +54

      С А Р Т А К 100% 17 декабря 2016, 17:48

      Вот сука гнусавая.

      3
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