Попов не намерен покидать «Спартак» и хочет стать чемпионом России

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Трабзонспор». По словам болгарина, все его мысли в данный момент сосредоточены на выступлении за красно-белых, в составе которых он хочет завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне.

«Переход в «Трабзонспор»? Не знаю, откуда в СМИ появилась эта информация, но я надеюсь стать чемпионом со «Спартаком» в этом сезоне. У меня есть действующий контракт. Если появятся какие-то новости, вы обо всем узнаете. На данном этапе карьеры для меня на первом месте стоит «Спартак».

Я доволен тем, чего достиг в этом году. Мне удалось внести свой вклад в то, что команда лидирует после первой части сезона в турнирной таблице. Этот год принес мне много положительных эмоций», – приводит слова Попова Novsport.