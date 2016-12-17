«Ренн» отказался от аренды Эдегора

«Ренн» не станет арендовать полузащитника «Реала» Мартина Эдегора. Главный тренер команды Кристиан Гуркюфф считает, что бретонцам не понадобятся услуги 18-летнего игрока.

Напомним, французский клуб проявлял интерес к норвежцу с начала нынешнего года. Пару недель назад футболист посетил матч «Ренна» с целью ознакомления с инфраструктурой клуба.

По причине разногласий по переходу Эдегора место советника президента клуба покинет Микаэль Сильвестр, занимающий эту должность с лета 2015 года.