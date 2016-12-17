Защитник «Шапекоэнсе», выживший в катастрофе, выписан из больницы

Защитник «Шапекоэнсе» Алан Рушел, оставшийся в живых после авиакатастрофы в Колумбии, выписан сегодня из больницы по прошествии 18-ти дней. Игрока пришли встретить члены семьи и друзья, один из которых – партнер по команде Хьоран, не попавший на злосчастный рейс.

Сообщается, что футболист чувствует себя лучше, дальнейшее восстановление продолжится дома. В воскресенье, 18 декабря, Рушел должен дать пресс-конференцию на домашнем стадионе клуба – «Конда Арена».