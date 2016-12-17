Венгер дал понять, что готов отпустить Санчеса в Китай

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможный уход из команды нападающего Алексиса Санчеса. Ранее сообщалось, что футболист отказывается продлевать контракт с «канонирами», имея выгодное предложение из Китая.

«Если люди хотят поехать в Китай, то они просто делают это. У меня есть другие заботы, помимо того, чтобы думать об этом», – заявил Венгер.

В британских СМИ утверждается, что Санчес хотел бы получать в «Арсенале» не менее 300 тысяч фунтов в неделю.