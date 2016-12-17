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Венгер дал понять, что готов отпустить Санчеса в Китай

17 декабря 2016, 11:12
6

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал возможный уход из команды нападающего Алексиса Санчеса. Ранее сообщалось, что футболист отказывается продлевать контракт с «канонирами», имея выгодное предложение из Китая.

«Если люди хотят поехать в Китай, то они просто делают это. У меня есть другие заботы, помимо того, чтобы думать об этом», – заявил Венгер.

В британских СМИ утверждается, что Санчес хотел бы получать в «Арсенале» не менее 300 тысяч фунтов в неделю.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Арсенал Санчес Алексис Венгер Арсен
Комментарии (6)
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ДИМА1980
1481962611
венгер ты дебил. он весь арсенал тащит
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marslond
1481963545
Бред, я не уеду в Китай)))
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REAL1902
1481963565
Это будет очень серьезная потеря. Не стоит отпускать его.
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Raxor
1481966402
ну потеря не потеря, венгер за него получит очень солидные деньги, и зп повышать не придется. Думаю на выручку венгер что нибудь придумает
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Nayturs
1481971788
Как всегда Венгеру не интересно чемпионство, ему интереснее финансовый баланс клуба и возможность заменить звезду на молодого игрока, и вырастить из него новую звезду, чтобы опять пополнить баланс клуба. Какой же руководитель уволит курицу которая несет золотые яйца? А фанаты - переживут, как пережили уход Фабрегаса, Ван Перси, Эшли Коула, Клиши, Санья, Насри.
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Superviser77
1481984769
Надеюсь это просто слух
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