Рафинья считает Неймара наследником Месси

Полузащитник «Барселоны» Рафинья выразил уверенность в способности Неймара стать лучшим футболистом в современном футболе. Как отметил хавбек, у бразильца есть все шансы стать столь же значимой фигурой, что и Лионель Месси.

«Да, я так думаю. Трудно быть наследником лучшего игрока в истории. Но если кто-то и может это сделать, то Неймар», – заявил Рафинья.

Напомним, недавно «Барселона» продлила контракт с бразильцем и продолжает вести переговоры по пролонгации соглашения с Месси.