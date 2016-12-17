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    Бышовец: «Спартаку» нужна адекватная замена Зе Луишу»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец выразил мнение, что «Спартаку» в первую очередь необходимо искать форварда. По мнению специалиста, в составе красно-белых нет игрока, способного достойно заменить Зе Луиша.

    «Мы увидели, с какими проблемами сталкивается «Спартак» в отсутствие Зе Луиша, так что ему явно нужна адекватная замена.

    А вот «Зениту» нужно подумать об укреплении обороны. И, конечно, большая работа предстоит в ЦСКА и «Краснодаре». Виктору Гончаренко нужно обратить внимание на молодежь, краснодарцам же нужны игроки для того, чтобы не повторились проблемы первой части сезона, когда команда столкнулась с эпидемией травм», – заявил Бышовец.

    Источник: Sportbox.ru

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    17.12.2016 07:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 декабря 2016, 01:21

      Зе Луиш уходит?

      0
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 17 декабря 2016, 13:14

      Нужен российский нападающий!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 17 декабря 2016, 11:29

      Совершенно верно, нужен классный нападающий!

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 17 декабря 2016, 10:49

      Бышовец работу ищет, дайте ему какой-нибудь контрактконтракт, а то не знает чем занятся

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 декабря 2016, 09:34

      Адриано который Луис ,нам подойдёт на все 99.9%

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 декабря 2016, 09:20

      ДАРСТВЕННАЯ. Публикуются в качестве безвозмездной оферты. Считается отозванной, если акцепт не последует в течение месяца (432-444 ГК РФ).
      Готов Анатолию Фёдоровичу подсказать ещё несколько дельных советов, которые он может дать от своего имени, не ссылаясь на меня:
      «Лидерам РФПЛ неплохо было бы иметь в своём состава Лионеля Месси!»;
      «Советую присмотреться «Спартаку» и «Зениту» к игроку мадридского «Реала» Криштиану Роналду!»;
      «Система начисления очков сегодня такая, что для чемпионства нужно побеждать!».

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      Рейтинг: +2655

      swot1205 17 декабря 2016, 09:09

      ЦСКА вообще трудно придется

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 декабря 2016, 08:59

      Каррера явно должен поделиться с Бышовцем половиной своего контракта! Сам бы он до этого ни за что бы не догадался! Куда там без Анатолия Фёдоровича... :-))) Впрочем, об этом же уже месяца два пишут комментаторы на "бомбардире"... :-))) Но это так, мелочь пузатая, тут же совет даёт "профи"! :-)))

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > cska-62 17 декабря 2016, 09:05

      ну у нас-же одни профи сидят и рассуждают.только вот как чемпионат мира или евро,то сборная в полной жопе.зато все знают как надо играть и.т.д .одни эксперты.

      3
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 > cska-62 17 декабря 2016, 09:10

      Ты прав. Как сами тренировать начинают так то им не так это не так. и вообще все до меня иностранец развалил;)

      2
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