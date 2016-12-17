Раньери сравнил «Лестер» с ван Гогом

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери считает, что сложная ситуация в чемпионате может послужить толчком к улучшению игры команды.

«Художники прошлого создавали свои лучшие шедевры, находясь в отчаянном положении – как ван Гог и многие другие. Иногда художники создают лучшие шедевры под давлением.

Два года назад «Лестер» выдал отличную концовку чемпионата, потому что находился в отчаянном положении.

Теперь нам нужно вернуться и быть отчаянными каждую секунду каждого матча», – сказал Раньери.

В позапрошлом сезоне «Лестер», находясь в зоне вылета, выиграл семь из девяти последних матчей чемпионата, сумев сохранить прописку в АПЛ. Сейчас после 16 туров действующий чемпион располагается в четырех очках от зоны вылета.