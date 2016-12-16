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    Гончаренко: «На тренировках Васин ничем не уступает Березуцким и Игнашевичу»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал понять, что считает игрока армейцев Виктора Васина квалифицированным защитником. По его словам, 28-летний футболист не уступает в классе братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу.

    «Уровень Березуцких и Игнашевича не вызывает никаких сомнений. Но и уровень Васина был виден. На тренировках он не уступает им. Но на стороне Березуцких и Игнашевича имя и авторитет. Поэтому я позвал его в «Уфу». Одним из аргументов было, что скоро чемпионат мира, у него хороший возраст, чтобы попасть в сборную, а если Васин не будет играть, о нем никто и не вспомнит», – сказал Гончаренко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 17:40
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1292

      каа 17 декабря 2016, 18:42

      Очень хочется верить...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 17 декабря 2016, 13:37

      С нападением что-то тоже делать надо... Траоре какие-то Лосины...

      0
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      ...
      Рейтинг: +235

      Копытин > Аид666 17 декабря 2016, 15:50

      Он так плохо играет потому-что в лосинах, вот если их снять, то как заиграет... Защитников новых давно надо было натаскивать, да и нападающий явно не помешает.

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 17 декабря 2016, 10:09

      Ждем Васина в основе!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 16 декабря 2016, 21:35

      Кутепов, Васин- двое уже есть.

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 16 декабря 2016, 21:13

      Удачи,пусть покажет себя

      0
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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 16 декабря 2016, 20:41

      Я смотрю Гончаренко активно Васина подтягивает . Видно парень действительно старается. Сколько ж можно на лавке сидеть.

      3
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      Рейтинг: +82

      Mi6 16 декабря 2016, 20:25

      Поддержал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 декабря 2016, 19:57

      а Васину уже 28(

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 декабря 2016, 19:18

      думаю результаты его работы будут видны в следующем сезоне

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 16 декабря 2016, 18:35

      такой же медленный и бестолковый?

      -1
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