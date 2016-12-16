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Владимир Габулов: «Готов рассмотреть любое предложение»

16 декабря 2016, 16:43
6

Голкипер Владимир Габулов сообщил об интересе к себе со стороны российских клубов. Напомним, что последней командой 33-летнего вратаря было московское «Динамо», которое он покинул после окончания контракта.

«Интерес ко мне проявляют определенные клубы, но говорить сейчас о чем-то конкретном пока рано. От одной из команд было предложение, но оно не совсем меня устроило. Речь идет не о финансах, а об инфраструктуре и общих футбольных условиях; в принципе, как оказалось, мои опасения оправдались. В остальном был интерес со стороны некоторых команд, но дальше него не пошло. Я также готов рассмотреть любое предложение, в том числе, если оно поступит из-за границы. Исключать ничего не буду», – сказал Габулов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Габулов Владимир
Комментарии (6)
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Сергей Свояк
1481896295
Приезжай играть за двор в выхино )))
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Сергей Свояк
1481896342
А из заграницы тебе Володя поступит предложение только из Казахстана)
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Акамутo Хуевато
1481896772
Старость,не радость.
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Gullit 76
1481897516
Классный вратарь,по годам - расцвет,странно что без работы.Вполне можно в Тосно,Енисей и с ними в премьер-лигу.
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Serjoga
1481904056
Из ФНЛ-это любое предложение? Наверное нет! Ну пусть еще поотдыхает!
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Фан666
1481916423
Давай в Шинник!
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