Владимир Габулов: «Готов рассмотреть любое предложение»

Голкипер Владимир Габулов сообщил об интересе к себе со стороны российских клубов. Напомним, что последней командой 33-летнего вратаря было московское «Динамо», которое он покинул после окончания контракта.

«Интерес ко мне проявляют определенные клубы, но говорить сейчас о чем-то конкретном пока рано. От одной из команд было предложение, но оно не совсем меня устроило. Речь идет не о финансах, а об инфраструктуре и общих футбольных условиях; в принципе, как оказалось, мои опасения оправдались. В остальном был интерес со стороны некоторых команд, но дальше него не пошло. Я также готов рассмотреть любое предложение, в том числе, если оно поступит из-за границы. Исключать ничего не буду», – сказал Габулов.