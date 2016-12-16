«Уфа» хочет вернуть Пауревича

Полузащитник «Хаддерсфилд Таун» Иван Пауревич может вернуться в «Уфу». Об этом сообщил президент уфимского клуба Марат Магадеев.

«После ухода Васина клуб хочет укрепить центральную линию защиты. Также нужен цепкий центральный полузащитник. Идет работа по возвращению Ивана Пауревича. Он хорошо показал себя в нашей команде, а в английском клубе этого не произошло.

Игроки, которые могут покинуть клуб? Есть предложения по Стоцкому и по Слаю. Вы знаете политику клуба. Если игрок дозрел до того, чтобы больше зарабатывать на другом уровне, мы не против. Но всякому овощу свое время», — приводит слова Магадеева «Медиакорсеть».