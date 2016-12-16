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  • Орлов хочет видеть в «Зените» нового центрального защитника и вратаря

Орлов хочет видеть в «Зените» нового центрального защитника и вратаря

16 декабря 2016, 15:36
9

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферах «Зенита». По его словам, петербургскому клубу необходимо усилить центр обороны и вратарскую линию.

– Слышали о возможном переходе в «Зенит» полузащитника «Аякса» Гуделя?

– Такие разговоры ходят уже довольно давно – еще полгода назад они появились. Все зависит от воли тренера и руководства.

– Вы говорили о необходимости покупки центрального защитника. Есть какие-то подвижки?

– Я жду футболиста на эту позицию. Список потенциальных новичков наверняка есть. Но кто именно – это уже закрытая информация.

– Вратарский вопрос будет решаться этой зимой?

– Считаю, эту позицию тоже нужно усиливать. Сейчас или летом. Кандидатуры? Их не так много.

– Беленов?

– Не хочу называть ни одной фамилии, чтобы не стать яблоком раздора.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Гудель Неманья Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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oyabun
1481892981
Он же вот только недавно громко восклицал что Лодыгин ЛУЧШИЙ! и не надо его менять. Такая непоследовательность в собственных высказываниях очень не красит человека на склоне лет.
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Serjoga
1481895598
"Орлов хочет видеть в «Зените» нового центрального защитника и вратаря",- Я много чего хочу! Но заголовки статей на бомбардире не соответствуют тексту! Замануха?
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Taps
1481896075
Неизвестный телекомментатор Геннадий Орлов - шёл бы лесом ...
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Asbjorn
1481897921
Ну к Орлову то конечно прислушаются
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jet andy
1481898186
Центральный защитник хорошего уровня просто необходим. Вот только тяжело найти такого.
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ivanthebest
1481901209
Даже не буду его оскорблять и так всем понятно, что он переменчив как ........... !
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VVM1964
1481904322
Я НЕ ПОНЯЛ ОРЛОВ - ГЛ. ТРЕНЕР ИЛИ ВЛАДЕЛЕЦ КЛУБА ? ( ОН ХОЧЕТ !!! )
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