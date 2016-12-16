Орлов хочет видеть в «Зените» нового центрального защитника и вратаря

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о трансферах «Зенита». По его словам, петербургскому клубу необходимо усилить центр обороны и вратарскую линию.

– Слышали о возможном переходе в «Зенит» полузащитника «Аякса» Гуделя?

– Такие разговоры ходят уже довольно давно – еще полгода назад они появились. Все зависит от воли тренера и руководства.

– Вы говорили о необходимости покупки центрального защитника. Есть какие-то подвижки?

– Я жду футболиста на эту позицию. Список потенциальных новичков наверняка есть. Но кто именно – это уже закрытая информация.

– Вратарский вопрос будет решаться этой зимой?

– Считаю, эту позицию тоже нужно усиливать. Сейчас или летом. Кандидатуры? Их не так много.

– Беленов?

– Не хочу называть ни одной фамилии, чтобы не стать яблоком раздора.