Раньери: «Игрокам хорошо платят, они должны принимать правила игры»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери заявил, что готов поддержать любого игрока своей команды, у которого есть претензии.

«Если в команде кого-то что-то не устраивает, то он может обратиться ко мне, и мы сможем найти решение, которое всех устроит. Я не люблю удерживать игроков, которые чувствуют себя несчастными. Я всегда готов пойти на встречу и помочь своим игрокам. Но им хорошо платят, поэтому они должны принимать правила игры», – считает Раньери.

Напомним, Раньери имеет на своем счету уже 200 матчей в английской Премьер-лиге.