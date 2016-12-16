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    Раньери вышел на пятое место по проценту победных матчей в Премьер-лиге

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери провел свой 200-й матч в чемпионатах Англии. Эту отметку он достиг во встрече с «Борнмутом» (0:1). За это время итальянец смог добраться до пятой строчки в истории Премьер-лиги по проценту выигранных матчей. С показателем в 51,5% он уступает Алексу Фергюсону (810 матчей, 65,2%), Жозе Моуринью (228, 64,5%), Арсену Венгеру (768, 57,8%) и Рафаэлю Бенитесу (264, 54,5%).

    В данный рейтинг могут попасть только те тренеры, которые провели в Премьер-лиге не менее 200 игр. Раньери руководил «Челси» (2000-2004, 146 матчей) и «Лестером» (54 игры).

    Источник: Skysports

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    16.12.2016 06:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +31

      MaxOfMobbDeep 16 декабря 2016, 08:46

      Моуриньо 228

      0
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 16 декабря 2016, 07:28

      Мужчина. Хороший результат

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 16 декабря 2016, 07:20

      крут мужик. с Лестером это сделать было далеко не просто

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