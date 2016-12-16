Тухель: «Боруссия» способна нанести «Хоффенхайму» первое поражение»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель рассчитывает нанести первое поражение в Бундеслиге «Хоффенхайму», который в нынешнем сезоне еще не проигрывал.

«Уверен, что «Боруссия» способна нанести «Хоффенхайму» первое поражение в Бундеслиге. Мы ждем от соперника агрессивную и смелую игру. Именно здесь должны проявиться лучшие качества «Боруссии», – заявил Тухель.

Матч 15-го тура Бундеслиги «Хоффенхайм» – «Боруссия» состоится в пятницу, 16 декабря, в 22:30 по московскому времени.