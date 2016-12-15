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Бабаев: «Рассматриваем Витиньо на позицию Еременко»

15 декабря 2016, 21:09
9

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возвращении в клуб нападающего Витиньо и поделился мнением о его будущей роли в команде.

«Конечно, мы нуждаемся в нападающем. Скажу сразу, что рассматриваем различные варианты усиления атакующей линии на всех трансферных рынках всех континентов.

Что касается Витиньо, то если он не испытает ментальных проблем, которые в свое время помешали ему заиграть в ЦСКА, тогда все будет хорошо.

Рассматриваем его на позицию Романа Еременко, хотя в «Интернасьонале» он играл на позиции центрального нападающего.

Очень надеемся, что он в Бразилии повзрослел, и сейчас ему будет легче адаптироваться в нашей команде», – сказал Бабаев.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо Бабаев Роман
Комментарии (9)
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PFC CSKA MOSCOW
1481825997
Инвалид похуже Траоре Слили б хоть за копейки в Бразилию
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Вомбат
1481830053
Если Ганчаренка поставит его на позицию диспетчера, то ментальные проблемы, которые в свое время помешали Вититиньо заиграть в ЦСКА, ему гарантированы.
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bset
1481831405
А чем плох Чалов на позиции Еременко?
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S___N
1481834282
А на замену братьям Березуцким и Игнашевичу никого не рассматривают случайно? А то давно уже пора .
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cska-62
1481837368
Не в «ментальных проблемах» дело было. Витиньо был игроком пляжного футбола, который попал в большой футбол! Игру не читал и игровые схемы не понимал вообще, с серьёзными защитниками не сталкивался прежде никогда. В Бразилии, где вместо защиты – проходной двор, умел протащить мяч и ударить. Удар у него поставлен действительно неплохо. А тут, нате вам, с кисточкой… Помню его глаза крупным планом в матче Лиги Чемпионов, когда у него в подкате отобрали мяч… Это когда он вальяжно пытался с ним поработать в центре поля. По округлившимся глазам создавалось впечатление, что этот футбольный приём он видит впервые! Получится у Гончаренко сделать из Витиньо игрока большого футбола, будет ему слава и почёт! К концу сезона всё станет ясно. Может даже раньше. Не знаю методов работы Гончаренко, но предполагаю, что Витиньо сначала нужно посадить за школьную футбольную парту, когда перед ним на доске поле с игроками… И у доски тренер! Рядом – переводчик с португальского. И за глазками Витиньо нужно наблюдать… Они у него такие, что сразу выдадут, чем мысли в его голове во время теоретических занятий заняты… Если слушает тренера и переводчика и пытается понять ему сказанное, то дело небезнадёжно… Если же глазки стеклянные, а в них отражаются пляжи бразильского побережья и знаменитый карнавал, то домой!
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арейская
1481846456
Что-то не верится, что он в России заиграет вообще, хотя...посмотрим
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petlyra
1481859926
На позиции Еременко у него не получится.
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Sylpheed
1481871893
Если этот гаденыш опять будет сопли растирать - высечь на Красной Площади, как позорного раба. А затем расстрелять.
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