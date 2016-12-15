Селюк: «Ротенберг – качественный футболист, мог бы играть в сборной. Хейтеры всегда будут хейтить»

Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк поделился размышлениями об уровне игры своего клиента. Он считает, что Ротенберг мог бы выступать за сборную России.

«Я так скажу: Боря мог бы играть в сборной России. А почему нет? Вот Козлов выступал за национальную команду. А Ротенберг как минимум не хуже. Борис – профессионал с большой буквы. Да, он не феерит, он не Дани Алвес. Но свое дело Ротенберг знает. Он физически развитый, умный игрок.

Начни мы с ним сотрудничество раньше, лет в 18 – он бы сейчас играл в основе сильного клуба. Просто Ротенберг засиделся, потерял много времени впустую. А так, Бердыев был им доволен. Черчесов был им доволен. Вы сомневаетесь в квалификации этих тренеров? Ну, тогда я сомневаюсь в вашей.

К слову, «Динамо» ни в одной игре с участием Бори не проиграло. Выпускают Козлова – «Динамо» проигрывает. Совпадение? Не думаю. Боря не часто подключается вперед, потому его не замечают. Но это просто стиль игры. Вот есть, скажем, футболист Игор Лоло. Играл за «Кубань» и «Ростов», а в «Монако» ему тренер сказал: «Если ты перейдешь середину поля – сразу сядешь на лавку». Такая тактика, не более.

Ротенберг – качественный, сильный футболист. А хейтеры всегда будут хейтить. Меня больше интересует мнение Черчесова и Бердыева, а не их», – поведал Селюк.