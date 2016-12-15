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  • Селюк: «Ротенберг – качественный футболист, мог бы играть в сборной. Хейтеры всегда будут хейтить»

Селюк: «Ротенберг – качественный футболист, мог бы играть в сборной. Хейтеры всегда будут хейтить»

15 декабря 2016, 20:30
11

Агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк поделился размышлениями об уровне игры своего клиента. Он считает, что Ротенберг мог бы выступать за сборную России.

«Я так скажу: Боря мог бы играть в сборной России. А почему нет? Вот Козлов выступал за национальную команду. А Ротенберг как минимум не хуже. Борис – профессионал с большой буквы. Да, он не феерит, он не Дани Алвес. Но свое дело Ротенберг знает. Он физически развитый, умный игрок.

Начни мы с ним сотрудничество раньше, лет в 18 – он бы сейчас играл в основе сильного клуба. Просто Ротенберг засиделся, потерял много времени впустую. А так, Бердыев был им доволен. Черчесов был им доволен. Вы сомневаетесь в квалификации этих тренеров? Ну, тогда я сомневаюсь в вашей.

К слову, «Динамо» ни в одной игре с участием Бори не проиграло. Выпускают Козлова – «Динамо» проигрывает. Совпадение? Не думаю. Боря не часто подключается вперед, потому его не замечают. Но это просто стиль игры. Вот есть, скажем, футболист Игор Лоло. Играл за «Кубань» и «Ростов», а в «Монако» ему тренер сказал: «Если ты перейдешь середину поля – сразу сядешь на лавку». Такая тактика, не более.

Ротенберг – качественный, сильный футболист. А хейтеры всегда будут хейтить. Меня больше интересует мнение Черчесова и Бердыева, а не их», – поведал Селюк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис
Комментарии (11)
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egrrr
1481823622
да кому они оба нужны, хейтерить то!
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shikari__
1481825201
а селюк то, знатный тролль)
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DonBombardir
1481827158
Говорит порой бред, конечно. Но кажется, Селюк и себя сможет распиарить до Золотого Мяча)
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Red_Green 1991
1481829452
Может я и не прав, но мое скромное мнение: Борис Ротенберг футболист уровня чемпионата Индии или около того. Хейтерить? да его ни кто даже не знает. Он в РФПЛ только из-за Фамилии.
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Asbjorn
1481830524
Боря никакой игрок,селюку пора давно уже замолчать,а не нести бред
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Boozman
1481830760
Хейтеры будут хейтить, а агенты будут трындеть
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S___N
1481834406
Псевдоагент, который явно занимается не своим делом. Пиарит себя за счет Яя, потом Траоре, а теперь и Ротенберга.
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TERIA-76
1481890369
Качественный талисман, а не футболист)))
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multiscan
1481893102
Селюк опять в своём бредо-репертуаре!
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RNR4uK
1481899862
Если батя заплатит, может и в сборной оказаться
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