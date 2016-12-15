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    ЦСКА может выкупить Караваева у «Спарты» за приемлемую сумму

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что клуб потенциально может выкупить у «Спарты» защитника Вячеслава Караваева. Футболист является воспитанником армейцев, с которыми имел контракт до лета 2016 года.

    «Нет, продажа Караваева в «Спарту» не была ошибкой. Более того, чтобы закрыть по нему вопрос: трансферный контракт составлен таким образом, что мы можем в любой момент за адекватные деньги – сопоставимые с теми, что мы за него получили – можем его вернуть», – заявил Бабаев.

    Источник: Р-Спорт

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    15.12.2016 15:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +149

      Sylpheed 16 декабря 2016, 10:10

      Выкупить! И в полузащиту определить, в опорную зону.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 декабря 2016, 20:49

      врядли он усилит ЦСКА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 15 декабря 2016, 19:04

      Как раз Фернандесом барса интересуется

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 15 декабря 2016, 18:50

      Однозначно этот трансфер - ошибка!!!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 декабря 2016, 18:35

      Лучше б молодым игрокам играть постоянно за рубежом в крепких клубах, чем сидеть на мешках с деньгами в наших, да еще и на лавках запасных

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 декабря 2016, 16:25

      Жизнь хоть парню не портите своим стойлом... Только начал развиваться и человеком становиться...

      -1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 декабря 2016, 15:44

      Продали за миллион. Допустим весной Спарта выигрывает ЛЕ, а Караваев забивает 2 в финале - цена на него подскочит в несколько раз. И кто им его в таком случае за миллион обратно продаст?

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Pro100Kid 15 декабря 2016, 15:51

      Если договор должным образом составлен, то за миллион и выкупят, в независимости от подросшей стоимости

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Pro100Kid 15 декабря 2016, 15:53

      Спарта и продаст.. если действительно такой пункт есть в контракте... Аналогичные переходы Мораты из Юве в Реал, ( другие клубы предлагали 50, но по контракту Реал мог выкупить за 30..) та же история Карвахаля из байера в Реал, только суммы поменьше...

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