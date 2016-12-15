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  • Гацкан: «Могу честно сказать, что я думаю только о «Ростове»

Гацкан: «Могу честно сказать, что я думаю только о «Ростове»

15 декабря 2016, 09:42
6

Капитан «Ростова» Александр Гацкан не согласен с мнением о том, что он является самым грубым игроком в чемпионате России. Также футболист прокомментировал свое будущее в клубе.

– Ты пробежал больше всех в групповой стадии Лиги чемпионов. Знал, что ты в этом лидер или был удивлен?

– Нет, не удивился (улыбается). Чтобы был результат, чтобы быть футболистом достойным Лиги чемпионов — надо много работать. В итоге я очень рад, что свои километры не зря пробежал.

– В России журналисты дали тебе прозвище «Человек-капкан». Ты считаешься самым жестким и опасно действующим футболистов в РФПЛ, и за это тебя часто критикуют как СМИ, так и известные футбольные личности.

– Я жесткий, но не грубый. Последняя красная — это была случайность, и я попросил прощения у футболиста «Анжи». Мне очень неприятно, что так вышло. В матче с «Зенитом» второй желтой вообще не было! И с «Тереком» тоже судья придумал.

– Надолго связываешь себя с «Ростовом»? Не возникает ли желания, перед тем как закончить карьеру, поиграть еще в каком-то сильном европейском чемпионате?

– У меня тут контракт еще на полтора года, а потом уже как бог даст. Сейчас могу честно сказать, что я думаю только о «Ростове», и вообще «Ростов» у меня в приоритете, – сказал он в интервью moldova.sports.md.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Гацкан Александр
Комментарии (6)
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vgarakh
1481785755
Молодец, правильные слова, достойного капитана.
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FanatSerj
1481787596
работяга!
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den161
1481789051
мужииииик!!
Ответить
balaton78
1481791391
Красавец,Саша! Успехов в форме "Ростова"!
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Zico 2205
1481803342
Саша- настоящий капитан!!!
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Serjoga
1481817489
Играй, пока есть силы в Ростове!
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