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    Новосельцев: «Зенит» – сильнейший клуб в стране, по всем параметрам»

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев назвал свой клуб сильнейшим в России.

    Также футболист вспомнил недавнюю встречу «Ростова» и «Баварии» в Лиге чемпионов, которая завершилась победой его бывшего клуба.

    «Игру «Ростов» — «Бавария» смотрели с Катей (супруга Ивана Катерина Новосельцева), болели за ребят. Естественно, поздравил пацанов, они красавцы! Обыграть «Баварию» – огромное достижение, будет что детям рассказать. А хотелось ли оказаться в тот день игроком «Ростова»… Скажу так: любой футболист мечтает победить такую команду. Но, думаю, у меня в карьере еще будут подобные матчи.

    Не жалею ли, что перешел из «Ростова» в «Зенит»? «Зенит» – сильнейший клуб в стране, по всем параметрам. И я знал, куда переходил, понимал, что будет тяжело. У «Зенита» есть сыгранный костяк команды, своя схема, игра, которая отличается от ростовской. Так что мне нужно время, в этом смысле сборы сильно помогут», — сказал Новосельцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.12.2016 08:46
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +5931

      Павелий 15 декабря 2016, 20:08

      Как быстро газпромовские деньги промывают мозг и затуманивают ясный взгляд... Стыдно, Ваня...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      dedruz 15 декабря 2016, 16:20

      пока что только бюджетом стадиона..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      veksill 15 декабря 2016, 15:25

      эвон ты, шо трава то животворящая вытворяет!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 декабря 2016, 14:06

      Во как запел Ваня!!! )))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 декабря 2016, 13:59

      Ребята, давайте жить дружно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 15 декабря 2016, 12:07

      По игре Зенит ну никак не тянет на сильнейший клуб России, а в Европе вообще-задница.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > polt 15 декабря 2016, 13:14

      То ли дело Спартак. Если бы не судьи было бы 51 очко.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > Zeff 15 декабря 2016, 14:33

      Щас бы тебе про судей говорить, лол

      0
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      Рейтинг: +11488

      alp > Alexs1997 15 декабря 2016, 14:51

      а шо такое? у кого больше всех сняли очков за все время существования РФПЛ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 15 декабря 2016, 11:29

      Зенит в том году ещё сильнее был,
      А какое место занял, забыл?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 декабря 2016, 11:25

      Некоторым зенитовцам впору делать обрезание языка. Откуда такая заносчивость? Это фишка болельщиков - кричать Зенит - Чемпион

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 15 декабря 2016, 10:53

      На поле надо доказывать, что вы сильнейшие, пока Спартак рулит, плюс 5 у них

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 декабря 2016, 10:44

      Спартак Чемпион!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Zeff 15 декабря 2016, 16:37

      Спартак никогда не будет чемпионом!

      1
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