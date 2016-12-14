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    Игнатьев: «Переход в Семака «Уфу» – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что Сергей Семак может возглавить «Уфу». Ранее сообщалось, что он является одним из кандидатов на этот пост.

    «Переход в «Уфу» – самое верное решение и для клуба, и для самого Сергея. Семак с его пониманием футбола, вкладом в эту игру не может оставаться вторым или третьим тренером. Ему пора пробовать себя в новом статусе. Правда, для «Уфы» приглашение специалиста без практики работы главным несет определенный риск. Видимо, они все просчитали и определили его возможности как тренера.

    Сергей должен понимать, что может случиться всякое. Это дело непростое, но интересное. Но, считаю, у него получится. Опыт работы тренером в «Зените» и сборной России должен сказаться. К тому же Семак учился в группе для получения лицензии Pro. Он совсем недавно сдавал экзамены. А раз Семак был в группе, значит, сдал.

    Достойная ли это замена Гончаренко? Да мы Виктора особо в работе не видели. Восторгаться им нет смысла. Он сам пришел на готовое место, там была команда, тренер высококвалифицированный. Гончаренко внедрился и не упустил бразды правления из рук», – сказал Игнатьев.

    Напомним, предыдущий главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко недавно возглавил ЦСКА, где ранее работал помощником Леонида Слуцкого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2016 21:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +82

      Mi6 15 декабря 2016, 12:50

      Онопко струсил? Зачем он тогда прячется за спинами главных? Слуц научил?

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 15 декабря 2016, 10:53

      Раньше 6 очков уфа сливала цска, теперь будет сливать зениту

      -2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 15 декабря 2016, 06:30

      Гончаренко не пришёл на готовенькое, а создал команду! И кто-бы не сменил его, хотелось бы чтоб "Уфа" сохранила свои позиции как минимум. Да и надо чтоб тренеры работали подольше, а не менялись через пол года.(При удачном раскладе для команды).Удачи Уфе и хорошего тренера!!!

      1
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 15 декабря 2016, 03:23

      Он сам пришел на готовое место, там была команда, тренер высококвалифицированный.

      Это Перевертайло то высококвалифицированный тренер? Или Томаров? Господин Игнатьев не смешите мои тапочки.

      1
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 15 декабря 2016, 02:32

      Как говорил Филипп Филиппыч Преображенский-"Кто на ком стоял?Выражайтесь яснее.
      Кто в кого вошёл?Семак в УФУ,или Уфа в Семака???

      1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 15 декабря 2016, 00:03

      аавывааа а а павппвп

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 декабря 2016, 23:09

      Хочется чтобы у умных футболистов всё в тренерском деле получилось.Ну не понимаю я как онопко ,слуцкий,черчесов могут как играть в атаке объяснить!Может только если во сне приснится.Ему и Тихонову удачи.

      2
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 декабря 2016, 23:06

      Семак,один из уважаемых людей в футболе... Удачи тебе,Сергей.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 декабря 2016, 22:47

      "Уфа" перешла в Семака, похоже всем составом, бедный Сергей, как только вместились все внего

      5
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 14 декабря 2016, 22:07

      Будущее покажет, прав ли Игнатьев.

      0
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