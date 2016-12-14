Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга

Полузащитник «Рубина» Александр Сонг может продолжить карьеру в Турции. Сообщается, что футболист дал согласие на выступление за «Османлыспор». Стороны согласовали контракт, срок которого рассчитан на три года, и турецкий клуб ведет переговоры с «Рубином» об условиях перехода.

Напомним, Сонг перешел в «Рубин» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне РФПЛ он провел девять матчей и отметился двумя голевыми передачами.