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    Турецкий «Османлыспор» заинтересован в приобретении полузащитника «Рубина» Сонга

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг может продолжить карьеру в Турции. Сообщается, что футболист дал согласие на выступление за «Османлыспор». Стороны согласовали контракт, срок которого рассчитан на три года, и турецкий клуб ведет переговоры с «Рубином» об условиях перехода.

    Напомним, Сонг перешел в «Рубин» прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне РФПЛ он провел девять матчей и отметился двумя голевыми передачами.

    Источник: fanatik.com.tr

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    14.12.2016 18:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 17 декабря 2016, 09:52

      Взяли как свободного агента , а продадут за пятерку евров. Нормальная трансферная политика .

      0
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      Рейтинг: +9

      trihn2010 15 декабря 2016, 00:20

      Началось...

      0
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      Рейтинг: +38

      Павленко 14 декабря 2016, 20:26

      Накупили игроков целую пачку, а теперь не знают куда их девать в условиях лимита и не только! Если это не утка конечно!

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